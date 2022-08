Uno spazio per donne all'Aut Aut festival con Simonetta Tassinari

CAMPOMARINO. Grande successo per l'appuntamento dell'Aut Aut Festival, di cui TermoliOnLine è media partner esclusivo, a Campomarino, con la scrittrice Simonetta Tassinari.

Questa sera, l'appuntamento è previsto a Montecilfone con Alessandro Paolucci, alias "Dio".

Appuntamento da non perdere.

«Seguite i vostri sogni e le vostre ambizioni, non credete di non essere all’altezza perché per realizzare i nostri obiettivi bisogna avere per prima cosa fiducia in noi stesse». Queste le parole dell’autrice Simonetta Tassinari intervistata dalla giornalista Valentina Fauzia curatrice dell’Aut Aut Festival e Marco Altobello dell’Istituzione Centro Servizi turistici e culturali di Campomarino.

Ad aprire la serata i saluti da parte dell’amministrazione comunale di Campomarino con il presidente del consiglio e delega alla Cultura Carmen Carriero, presente anche l’assessore Michele D’Egidio.

L’evento che si è svolto ieri sera a Palazzo Norante a Campomarino ha visto la partecipazione di un pubblico attento e curioso che ha seguito passo dopo passo la presentazione del nuovo libro della professoressa Tassinari ‘Le donne dei Calabri di Montebello’ una saga familiare che vede al centro della trama tre donne, determinate, volitive, ambiziose, che riescono a farsi strada nella società italiana del Seicento e a vivere pienamente le loro vite.

Tanti i temi trattati prendendo spunto dal romanzo, dal rapporto tra donne e scienza ai ruoli ricoperti delle donne nella nostra società attuale, dalla documentazione storica all’analisi del Seicento come secolo di streghe e scienziati, dalla filosofia alla narrativa.

Diverse le domande da parte del pubblico e gli apprezzamenti per il grande lavoro dei scrittura dell’autrice Simonetta Tassinari.

Al book corner curato dal partner del festival, la libreria Fahreneit si è svolto il momento del firmacopie, l’acquisto dei libri autografati dall’autrice e poi all’interno di Palazzo Norante tutti i partecipanti all’evento hanno potuto degustare il vino delle Tenute Martarosa.

L’Aut Aut Festival continua questa sera con un autore d’eccezione, Alessandro Paolucci, alias Dio, che a Montecilfone al Chiosco nel Bosco, nel bosco di Corundoli, presenterà il libri ‘Storia stupefacente della filosofia’.

Si inizia alle 19.30 e l’ingresso è libero, se si desidera rimanere e partecipare alla cena è necessario prenotare chiamando il numero 328 5783847.





