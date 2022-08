"Borghi in fiaba", il 10 agosto la premiazione

TERMOLI. Ai piedi del castello, col mare come scenografia, in Largo Piè di castello, vicino al ristorante Spirito Divino, domani 10 agosto, a partire dalle 18.30, verranno premiati i finalisti del Premio Borghi in Fiaba.

Indetto dai Cantieri Creativi, il Premio mira alla conoscenza e alla valorizzazione del paesaggio inteso come Bene Culturale, attraverso i linguaggi artistico-letterari della comunicazione, creando immagini, testi poetici e in prosa ambientati nei borghi.

Saranno ospiti del Premio: Elvira Del Monaco Roll – scrittrice e poetessa di Napoli, Oscar De Lena – presidente dell’Archeoclub di Termoli, Emanuele Bracone -Direttore di Termolionline, Carlo Viggiano – presidente dell’ACM di Vasto, Pico Cordis – presidente dell’ass. “Un Passo Avanti” di Ascoli Piceno.

I critici saranno: Maria Carmela Mugnano – scrittrice e poetessa, Lucia Lucianetti – docente di Letteratura, Laura D’Angelo – docente di Letteratura, poetessa e scrittrice, Antonio Narducci - storico dell’arte, Viviana De Rosa – conservazionista Beni cult., Michela Della Penna – docente di Pittura

L’ideatrice e coordinatrice del Premio: Antonietta Aida Caruso, Cantieri Creativi.





Galleria fotografica