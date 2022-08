Alla libreria Fahrenheit il gruppo di lettura su "I sette mariti di Evelyn Hugo"

TERMOLI. "I sette mariti di Evelyn Hugo " di Taylor Jenkins Reid (traduzione di Giovanna Scocchera, edito da Mondadori) è al centro del nuovo gruppo di lettura della libreria Fahrenheit mercoledì 10 agosto alle ore 18:00.

"I sette mariti di Evelyn Hugo” racconta della ex "divina" di Hollywood Evelyn Hugo, autentica icona della storia del cinema, e del momento in cui è finalmente pronta a svelare la sua verità. E anche quella sui suoi sette mariti, naturalmente. Per farlo, sceglie Monique Grant, una reporter semisconosciuta. La più stupefatta è proprio Monique: perché proprio lei? E perché proprio adesso? Si dà il caso che per la giornalista non sia proprio un gran momento: dopo pochi mesi dalle nozze il marito l'ha lasciata, e a trentacinque anni la sua vita professionale sembra già arrivata a un punto morto. L'incarico di scrivere la biografia di Evelyn Hugo potrebbe essere l'occasione che aspettava per dare una svolta alla sua carriera. E così, nello splendido appartamento di Manhattan dell'attrice, Monique ascolta affascinata le parole di Evelyn: dagli esordi nella Los Angeles degli anni Cinquanta fino alla decisione di ritirarsi dalle scene trent'anni dopo, passando per i numerosi matrimoni, l'attrice rivela una storia di feroce ambizione, amicizia inattesa, e un grande amore proibito. “I sette mariti di Evelyn Hugo” è un viaggio affascinante attraverso lo splendore della vecchia Hollywood e le difficoltà del nostro tempo, che mette in scena due indimenticabili figure di donne, alla scoperta di cosa significhi – e di quanto costi – la verità.

Nato in maniera informale da un gruppo di giovani lettori che si incontrano in libreria per scambiarsi le proprie opinioni sui libri letti, il gruppo di lettura si è sviluppato coinvolgendo lettori di tutte le età. Il tema viene deciso dal gruppo di lettura stesso, che è aperto anche a chi vuole solo ascoltare e farsi un’idea di un libro o di un autore non ancora letto.

















