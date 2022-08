"Sipario Bisaccia", lo spettacolo in vernacolo montenerese

MONTENERO DI BISACCIA. Termina con il pubblico delle grandi occasioni a Montenero di Bisaccia, la mini tournée del gruppo teatrale Sipario Bisaccia, che ha portato in giro uno spettacolo teatrale in dialetto montenerese, dal titolo "Gna Nang Squaje".

Esordio a Campobasso al Quartiere San Giovanni, poi Termoli al Teatro Verde, Tavenna in Piazza del Comune per concludere nel proprio paese in Piazza, la sera di lunedì 8 agosto.

È una storia inedita, scritto da Marlyn Irace e Leo Benedetto, condito da detti popolari, proverbi e gags in vernacolo.

È la storia di un pensionato vedovo, Gaetano (Leo Benedetto) che si invaghisce di una bella badante, ma la cognata Ninetta (Marlyn Irace), è fermamente contraria, allora lui con uno stratagemma cerca di aggirare l'ostacolo.

Durante la commedia ci sono diversi personaggi, che girano intorno ai protagonisti, come il dottore (Davide Dragonetti), la pettegola Maculatin (Carmen Zara), il figlio di Ninetta Totò (Luca Benedetto), la bellissima badante Filomena (Angela D'Aulerio).

Nel secondo atto chiudono il cast la postina Nunziatina (Emilia Raschia), la Fattucchiera Vittoria (Maria Antonietta Liberatore e il Maresciallo (Luca Dottore).

Gli equivoci e le battute hanno reso la storia simpatica, divertendo il pubblico, anche se alla fine si chiude con un monologo serio, atto ad avvalorare due aspetti fondamentali: i soldi non fanno la felicità e l'importanza della famiglia.

