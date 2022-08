Dj, vocalist e animazione: il Papeete beach al "Serraestate"

SERRACAPRIOLA. Tutto pronto per uno degli eventi più attesi del “Serraestate 2022”. Mercoledì 10 agosto è previsto il “Serracapriola Summer Festival” in Piazza Castello dalle ore 22.00. Fino alle 00.00 ci sarà la pre-serata con gli “Orazero” Ligabue Tribute Band; a seguire dj, vocalist, animazione e tutto lo staff del “Papeete Beach” di Milano Marittima. L’evento è organizzato esclusivamente dall’Amministrazione di Serracapriola. Un evento da non perder per una serata all’insegna del divertimento: guest deejay della serata, Samuele Sartini. Ricordiamo che l’ingresso è gratuito.

