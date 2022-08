Bagno di folla per il concerto di Dodi Battaglia

ROTELLO. I giovanissimi ragazzi della Pro loco “Tre Colli” di Rotello, insieme al comitato feste hanno reso possibile una notte indimenticabile con un concerto di primo ordine e una piazza affollatissima.

«I giovani ragazzi della pro loco sono sognatori ed entusiasti ed hanno reso possibile ciò che per Rotello sembrava impensabile. Grazie al loro sforzo organizzativo, alla loro voglia di mettersi in gioco hanno organizzato una serata che rimarrà, per sempre, nella mente di tutti» commenta così il Presidente della Pro loco.

Parliamo del concerto di una delle voci più belle del panorama italiano, Dodi Battaglia, in occasione della festa patronale.

Il grande artista, chitarrista di livello assoluto e componente dello storico gruppo i Pooh, ha fatto tappa nel piccolo comune molisano con il suo Inno alla musica tour 2022. Le migliaia di persone accorse per seguire l'artista hanno ascoltato i pezzi che hanno segnato la storia della musica italiana.

Insieme alla sua band ha suonato e cantato i brani che hanno fatto sognare e crescere intere generazioni. Con lui l’immancabile chitarrista, Costanzo Del Pinto.

Dalle pagine social della Pro loco Tre Colli si legge il ringraziamento alla città di Rotello.

«La nuova pro loco tre colli ringrazia di cuore la commissione Santa Maria degli angeli nel nome di clementina, Maria Teresa vassalli , Maria Adelaide, Giovanni Petrucci, Donatino Giannone e don marco che assieme a tutti noi hanno permesso la fantastica riuscita della festa del santo patrono San Donato.

Un ringraziamento va anche a tutti voi paesani e all’amministrazione comunale che ci avete dato fiducia, affinché tutto questo sia stato possibile».









Galleria fotografica