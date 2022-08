Petacciato è in fermento, tutto pronto per "Sabbie Mobili Festival 2022"

PETACCIATO. Petacciato è in fermento. Dopo due anni di stop, a causa della pandemia, torna domani l’evento più atteso del basso Molise, il “Sabbie Mobili Festival 2022”.

Il “sabbie mobili” nasce nel 2005, con l’allora amministrazione Greco e nel tempo ha vantato la presenza di artisti del calibro dei “Subsonica”, “Africa Unite”, “Sud sound system” e del dj Claudio Coccoluto.

Artisti alternativi nei loro brani ma seguitissimi e conosciuti da tutti. Si sono esibiti negli anni in questa regione portando in alto il nome di Petacciato.

Così da farlo rientrare nel bando regionale “Turismo è cultura”.

Un lembo di terra che balla. A piedi nudi sulla sabbia.

È tutto pronto, non si è più nella pelle. Soprattutto perché ci sarà un momento speciale, tutto dedicato al dj Claudio Coccoluto, scomparso il 2 marzo del 2021.

Ci sarà, infatti, il figlio di Coccoluto, Gianmaria alias Gnmr che suonerà in ricordo del padre.

Gianmaria è figlio d’arte, suo padre Claudio Coccolato è stato negli anni un veterano della console e della musica, inoltre è stato uno dei protagonisti della scena clubbing internazionale.

La manifestazione che si svolgerà domani giovedì 11 agosto vedrà le esibizioni dei “99 Posse”, Clementino, i “Kisk” e la crew Mekkani Sound System.

Una macchina organizzatrice che vede la presenza di tanti giovani volontari e anche delle attività del posto. Non solo, vede l’orgoglio e la partecipazione del comune di Petacciato che supporta l’associazione Betavium da anni.

L’evento è gratuito. Per l’occasione, l’amministrazione comunale metterà a disposizione una navetta per raggiungere la spiaggia.

«Questo evento nasce dalla voglia di far crescere Petacciato- ci spiega Antonio D’Amico, uno degli organizzatori del Sabbie Mobili- non siamo il paesello morto in cui non si fa niente. Vogliamo far capire che anche in Molise e, soprattutto, a Petacciato i giovani ci sono ed hanno voglia di divertirsi e organizzare eventi belli».

