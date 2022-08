C'era una volta Minicanzonissima

MONTENERO DI BISACCIA. Torna l’attesissimo appuntamento a Montenero di Bisaccia, in piazza della Libertà, con Minicanzonissima. La storica manifestazione canora che ha fatto cantare la Montenero di ieri e di oggi continua ad unire giovani e meno giovani all'insegna della musica e delle emozioni sotto le stelle.

L' immancabile e insostituibile presentatore e oggi direttore artistico della manifestazione è come sempre Teresio di Pietro, per tutti "La voce", che resta e si conferma una presenza unica sui palchi delle manifestazioni monteneresi e non solo. Minicanzonissima è un evento culturale che ha segnato gli anni più belli di tutta una generazione, cresciuta tra dischi e canzoni alla radio e jukebox. Appuntamento coi vincitori di ieri e di oggi dalle ore 21 in Piazza della libertà.

Galleria fotografica