Fuori Dall’Alta Marea: musica e arte sulla spiaggia

TERMOLI. L’associazione culturale Alta Marea si lancia in un nuovo evento Fuori Dall’Alta Marea, questa volta sulla costa termolese.

Infatti, dopo due giornate di pre Festival - una prima a luglio e una ad agosto - Alta Marea torna ad occupare un posto che la vede da sempre protagonista: il lido Panfilo. Proprio lì, un anno fa, l’associazione lanciava il suo primo pre Festival con un evento letterario, per poi concludere nello stesso posto la stagione estiva.

Quest’anno, a battezzare la spiaggia del lido Panfilo, un evento musicale. Per la prima volta due musicisti si alterneranno in una serata fatta di musica e arte. Ospiti della serata sono Gabriele Bagnati, al pianoforte, e LUCI, all’arpa. Sponsor della serata Del Giudice, che sarà presente all’evento. “Visto il successo raggiunto durante gli scorsi “Fuori dall’Alta Marea” abbiamo deciso di dedicarci all’altra arte che fa parte dell’identità di Alta Marea, ovvero la musica. Quest’anno abbiamo deciso di dedicare più spazio ai giovani musicisti e alla loro musica: il nostro obiettivo resta quello di essere un trampolino di lancio per tutti.

Questi eventi sono sempre una scommessa, ma crediamo nel talento delle persone che chiamiamo.. molto spesso sono persone che sognano in grande come noi!” dice il Direttore artistico Antonio De Gregorio, che ricorda l’appuntamento del 18, 19 e 20 con il Festival Alta Marea e con la gara dei corti in Largo Tornola. L’evento comincerà alle ore 19.15 e sarà possibile ordinare direttamente un aperitivo sulla spiaggia presso il lido Panfilo

