Tradizioni senza tempo, il segreto del successo del Festival del folklore

Festival internazionale del folklore e della cultura marinara: l'intervista a Domenico Senese

TERMOLI. Il successo del festival internazionale del folklore. Una tradizione senza tempo.

Dopo i tre giorni di serate che hanno inebriato la scalinata del folklore -nel centro cittadino- e hanno catturato l’attenzione di un pubblico corposo -tantissimi i termolesi, ma anche i turisti- attratti dai suoni, dalla bellezza dei costumi e dalla vivacità degli spettacoli. Si sono riversati in tantissimi sulla scalinata del folklore -location storica del gruppo, dove si esibiscono da anni- per far sognare attraverso le interpretazioni di storie, balli e gioia.

Il gruppo A’ Schaffette -abbiamo intervistato il suo presidente Domenico Senese- è in primis un simbolo per il nostro territorio e poi un gruppo che ormai si esibisce da ben 45 anni. Proprio nel 2022 ha raggiunto questo importante anniversario. Una pietra miliare del territorio A’ Schaffette, che è tornata ad esibirsi in uno spettacolo maestoso ed imponente dopo due anni di pandemia. Perché proprio quest’ultima ha bloccato i numerosi progetti in cantiere di questo biennio e tornare dopo tanto tempo ad esibirsi -tutto il gruppo al completo, con l’ausilio di altri gruppi del vicino territorio- è stata non soltanto una sfida, ma una sfida riuscita. Perché sono stati proprio tre giorni di successo, oltre che di festa.

Si è detto soddisfatto e felice Domenico Senese, che ci ha ricordato l’importanza del gruppo folkloristico e dei suoi componenti -che ne fanno parte con passione e dedizione- ne è un esempio anche la processione di san Basso, dove da trent’anni accompagnano il Santo per le strade della città, in processione, con i ceri in mano e a piedi.

Sono una po’ più di quaranta gli iscritti al gruppo folklorico e sono riusciti a ritrovarsi tutti per dare vita a questo spettacolo estivo. Con un bilancio davvero positivo, che è un simbolo di speranza.

Galleria fotografica