Notti Angioine e incendio artistico della torre

COLLETORTO. Tutto pronto per le Notti Angioine e per l'incendio artistico della torre.

Il gruppo storico, giunge alla XXVI edizione delle "Notti Angioine", rievocazione storica che quest'anno è stata premiata da Molise Eccellenze. Come ogni anno, nelle serate di 11 e 12 agosto, il Gruppo Storico "Giovanna I d'Angiò" rievoca l'arrivo dell'omonima regina, nel borgo di Colletorto.

La manifestazione inizia con i Giochi Medievali e le degustazioni tipiche, alle ore 21:00 presso Largo Angioino, ai piedi della Torre.

Tiro con arco storico, balestra, lotterie e sfide, regalano una cornice suggestiva all'insegna della storia medievale.

La sera seguente, l'imponente corteo storico, dalle ore 22:00, occupa il corso principale, assieme a svariati gruppi ospiti, in particolare quest'anno, provenienti da Ururi, Campomarino, Lucera, Termoli, Sant'Elia, Guglionesi e San Marco la Catola. Ospite anche il maestro Antonio Capurso, del gruppo storico di Firenze.

Come di consueto, ad aprire gli spettacoli, il discorso di buon augurio della regina. A conclusione della manifestazione, l'incendio artistico della Torre Angioina, un evento da non perdere per immergersi nella storia.

Galleria fotografica