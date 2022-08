A Guglionesi ritorna la "Festa del cuore"

GUGLIONESI. Torna, dopo alcuni anni di stop, la “Festa del cuore”, curata e organizzata dall’associazione “Guglionesi nel cuore” che giunge alla sua decima edizione. Si svolgerà oggi e domani, sabato 13 agosto, nella villa comunale di Castellara, con un ricco programma. Si parte alle 18 circa, con la “Prima camminata del cuore”.

Una passeggiata che vede la collaborazione di alcune associazioni del territorio come l’Avis e l’Associazione diabetici del basso Molise e atleti diabetici (Adbm e Aniad) e il professor Quintino Giordano che spiegherà brevemente, coadiuvato dai responsabili delle associazioni citate, i benefici del moto nelle diverse patologie. A seguire, dalle ore 19:30 saranno aperti gli stand gastronomici. Si potranno degustare piatti tipici della tradizione guglionesana come “sagntell chi cc” (pasta con i ceci), pparul e ov (peperoni e uovo), “sagra da past da savcc (pasta con impasto di salsiccia), maccarun ca vntrcn (pasta con la ventricina) e l’immancabile pizza in piazza.

Per i più giovani, dalle ore 21:30, la serata vedrà protagonista lo schiuma party e dj set con vocalist e animazione. E alle 22 ci sarà la degustazione delle “Scruppelle”. Sabato 13 agosto, invece, alle ore 18 sempre a Castellara, si giocherà al Palo della Cuccagna. L'albero della cuccagna è un gioco della tradizione popolare i cui partecipanti devono cercare di prendere dei premi, di norma generi alimentari, posti in cima ad un palo. Chi vincerà? Per prenotarsi e chiedere info bisognerà contattare Riccardo 3207421420 o Ernestina 3285361927. Alle ore 19 sorseggiando un aperitivo e pane e olio, si terrà il dibattito dal titolo “Amministrare senza cuore”. Ad allietare la serata il gruppo musicale “Wildcar” con il repertorio anni ‘70-’70, gli stand gastronomici e per finire la “Torta del cuore”.

