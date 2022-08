"A riveder le stelle", in via Federico di Svevia le "immagini artistiche" di Nicola Cappella

TERMOLI. Lo abbiamo "scoperto" nella sua passione col contest fotografico "La Termoli che Mi Piace", con cui ha conquistato due premi nel 2021, un'apprezzata mostra al Castello svevo alcuni mesi fa, poi bissata al bar Sottovoce.

Ora, si ripropone con una due giorni, "A riveder le stelle", che lui stesso ci illustra, in via Federico di Svevia, dalle 19, sia oggi che domani.

"Pratico una forma d'arte, ma non sono e non sarò mai un artista. L'artista crea emozione dal nulla, io "prendo in prestito" quella che provo io e cerco di trasmetterla attraverso i miei scatti. Se ci riesco ho raggiunto il mio scopo. La fotografia è condivisione a 360 gradi. Le mie sensazioni, le mie gioie, le mie inquietudini devono arrivare anche al destinatario. È il mezzo più congeniale che posseggo per raccontare me stesso. Nei miei scatti c'è tutta quanta la mia essenza. C'è amore per quello che faccio, c'è intensità, c'è romanticismo e c'è imperfezione. Non c'è arroganza né presunzione. Questo sono io. E mi racconto con una selezione di fotografie. Ognuna di esse ha una storia dietro, un aneddoto legato alla sua nascita, un messaggio chiaro. Vi attendo alla mia seconda mostra, nata con gli stessi intenti della prima tenutasi lo scorso aprile. Incontrarsi dal vivo, scambiare due chiacchiere, parlare di fotografia e confrontarsi. Il tutto sotto il cielo dell'agosto termolese alla vigilia di un ferragosto che tutta la nostra comunità, attraverso lo spettacolo dei fuochi pirotecnici che anche quest'anno cercherò di immortalare al meglio delle mie possibilità, sogna di tornare a vivere come ha sempre fatto prima che due anni di pandemia rivoluzionassero le nostre abitudini. Vi attendo sabato e domenica prossimi a partire dalle ore 19 in via Federico II di Svevia».

La mostra è patrocinata dall'associazione "Casa del libro".

