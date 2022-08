Elisabetta & Karamella: letture animate a Petacciato

PETACCIATO. Ancora una iniziativa interessante promossa a Petacciato, per iniziativa di Elisabetta Candeloro e di Karamella (Associazione culturale che si occupa di attività per bambini, rappresentata da Alessandra Potalivo).

«Io e Karamella, a cadenze variabili, proponiamo le letture animate dove i bambini sono chiamati a sfogliare libri, leggerli e ascoltare storie lette da me - spiega la Candeloro - giovedì scorso, 11 agosto, abbiamo allestito una location sotto un grande albero nei pressi del belvedere.

Balle di paglia rivestite, per creare un comodo giaciglio, e cassette di libri illustrati per tutte le età posizionati ai lati (i libri sono stati messi a disposizione di un privato ed erano più di un centinaio) la sera abbiamo accolto bambini e genitori che si sono raccolti a leggere insieme e ad ascoltare racconti. Alcuni bambini si sono improvvisati lettori per i più piccini e sono stati bravissimi! Un gesto semplice, come leggere una storia ai più piccoli, reso unico dalla cornice in cui è stato ambientato. Hanno partecipato in tantissimi e questo ci ha riempire d’orgoglio. Faremo altri eventi di questo tipo nel futuro e ci auguriamo che diventi una pratica virale».

