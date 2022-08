Un murales nel padiglione del carcere di Larino

LARINO. Nell'ambito delle attività extracurriculare organizzate dalle scuole presenti nella casa circondariale e di reclusione di Larino, il Centro territoriale per l'educazione in età adulta, ha offerto ai detenuti un laboratorio di street art, diretto dall'artista Massimiliano Vitti.

Lo spazio su cui realizzare l'opera pittorica è stato individuato nella facciata di un padiglione, il primo che si incontra entrando nella struttura. L'artista ha diviso il muro in 22 rettangoli, quanti sono i detenuti partecipanti al progetto.

Ognuno di loro è stato invitato, nella fase iniziale del laboratorio, a confrontarsi con l'immagine più profonda di sé stesso, attraverso la produzione di un ritratto interiore. Il progetto ha utilizzato la dimensione pittorica per veicolare emozioni, aumentando la consapevolezza di sé e la conoscenza degli altri. L'idea alla base del laboratorio è che l'identità del singolo partecipante concorra a creare, insieme alle altre, una grande "Oasi umana", una figura enorme distesa sul muro, sintesi delle emozioni vissute dai singoli detenuti.

Ognuno di loro ha associato il proprio nome ad uno dei 22 quadrati, dipingendo l'immagine scelta per raffigurarsi. Il risultato finale è un meraviglioso collage di colorì ed emozioni, ma per i detenuti è soprattutto l'aver condiviso con l'artista per sette giorni spazi ed idee in un lavoro autenticamente collettivo, con la consapevolezza di aver lasciato su un pezzetto di muro la parte migliore di sé.

La direttrice della struttura penitenziaria, Rosa La Ginestra, ringrazia la lungimiranza della dirigente scolastica del Cpia, Valeria Ferra, che ha consentito la realizzazione del progetto, l'insegnante Filomena Di Lisio, per aver seguito giornalmente il laboratorio, gli artisti Massimiliano Vitti e Chiara Santinelli, per aver accompagnato i ragazzi nel percorso pittorico, i venti detenuti che hanno partecipato al progetto per aver accettato la sfida di confrontarsi con la parte più profonda di se utilizzando il pennello e i colori.

Mercoledì 17 agosto, alle 12, è prevista l'inaugurazione del Murales.