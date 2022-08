Tutto pronto per la festa di San Rocco nel paese vecchio

TERMOLI. Un momento intenso di fede, preghiera, devozione, ricordi e identità. La parrocchia della Cattedrale di Santa Maria della Purificazione a Termoli si prepara a rinnovare la festa in onore di San Rocco. Quest'anno l'evento si svolgerà regolarmente dopo le restrizioni dovute alla pandemia e tra i fedeli c'è grande attesa, tra chi vive in città e chi rientra nel periodo estivo ma custodisce i luoghi del cuore e anche le tradizioni, come la lunga processione di donne che a piedi nudi portavano ceri accesi implorando il Santo per intercedere contro la malaria e altre malattie.

"Fratelli nella fede – si legge nella locandina – ancora una volta siamo invitati a fare memoria della protezione potente di San Rocco in favore della nostra Città. Imitiamo questo Santo, modello di eccezionale carità, che in tante zone d'Italia venerano come loro protettore. Ricorriamo a Lui e preghiamo per questa nostra società, vittima di ben altro tipo di "Pestilenza", chiedendogli un forte amore a Dio e ai fratelli".

Il programma di martedì 16 agosto 2022 prevede alle ore 8.30 la santa messa, alle 18.30 la solenne celebrazione eucaristica, alle 19.30 la processione. Presterà servizio la banda "Città di Castel Frentano". Tutti sono invitati a partecipare.

Di seguito la preghiera di affidamento a San Rocco per invocare anche la fine della pandemia: "O glorioso San Rocco, tu che nella vita terrena fosti pellegrino di pace e di speranza, fa' che il tuo esempio e la tua intercessione ci aiutino a capire le parole di Gesù: "Ero malato e mi avete visitato, ero nudo e mi avete vestito, ero in carcere e siete venuti a trovarmi, ero forestiero e mi avete ospitato". A te affidiamo le ansie e le sofferenze dei nostri malati, l'entusiasmo e la vita dei giovani, la salute, la concordia e la pace delle nostre famiglie. Lo Spirito di Dio, aiuti anche noi a seguire Cristo affinché possiamo un giorno partecipare a quella gloria che ti corona in eterno tra i beati. Amen".

