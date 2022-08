"La festa del cuore" impazza in piazza

Intervista Antonio Lucarelli

GUGLIONESI. La decima edizione di “Guglionesi nel cuore” si è aperta con una marea di gente, del posto e di turisti.

Una piazza allestita tutta a tema cuori, così come il motto delle magliette dei volontari, “il cuore che batte, il popolo che vive”.

E vive sì. Vive in piazza e si diverte.

Tante le persone, soprattutto i giovani. Ci sono anche dei bambini ad aiutare. E lo fanno con il cuore.

Soddisfatto il presidente dell’associazione politica, culturale e sociale, Antonio Lucarelli e sorridente ed entusiasta della riuscita Leo Antonacci.

Stand gastronomici presi d’assalto, letteralmente. Piace il menù del cuore, piace lo schiuma party. Piace l’atmosfera che questo gruppo ha saputo creare.





Nel pomeriggio di venerdì, l’associazione ha voluto proporre la “Prima camminata del cuore”, che ha visto la partecipazione straordinaria del professor Quintino Giordano coadiuvato da Rocco Giacomodonato e Giuseppe Ferrieri dell’associazione diabetici basso Molise e atleti diabetici. Presente anche l'associazione di promozione sociale L'@ltra Guglionesi.

Una camminata di circa 40 minuti che ha visto la partecipazione di volontari e cittadini curiosi. Quintino Giordano insieme a Rocco Giacomodonato, ha parlato dei benefici della camminata anche per i diabetici, che siano essi di tipo 1 o tipo 2. Con la sola differenza che, un diabetico di tipo 2 con una sana alimentazione ed attività fisica può eliminare la pillola, mentre il tipo 1 non può fare a meno dell’insulina.

La passeggiata del cuore ha avuto come obiettivo quello di sensibilizzare la comunità locale verso l’importanza del costante svolgimento dell’attività fisica.

Per stare in salute e in forma non è necessario praticare sport logoranti o sottoporsi a stressanti sedute di allenamento. L’idea delle passeggiate del cuore è quella di far capire alle persone che per stare bene e prevenire numerose patologie è importante dedicare quotidianamente del tempo all’attività fisica!





Appuntamento nel pomeriggio di sabato 13 agosto con il Palo della Cuccagna, a seguire con il dibattito-aperitivo “Amministrare senza cuore”, il complesso musicale “Wildcar” e la tanto attesa “Torta del cuore”.









