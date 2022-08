"Pane, olio, vino e sale" il libro di Enrico Campofreda presentato a Portocannone

PORTOCANNONE. È tutto pronto per la presentazione del libro di Enrico Campofreda, "Pane, olio, vino e sale. Quattro vite per i sapori della terra", edito da Davide Ghaleb Editore, a Portocannone in piazza Skanderbeg.

L'evento si svolgerà oggi, sabato 13 agosto alle ore 18:30.

Presenti alla manifestazione Francesco Gallo sindaco di Portocannone, Valentina Flocco assessore alla cultura del comune di Portocannone, l'autore Enrico Campofreda, Giuseppe De Santis docente e scrittore e Enzo Glave produttore vinicolo.

Presso le sale di Palazzo Manes si terrà anche la mostra fotografica di Manfredi De Negri.

