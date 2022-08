Scopriamo la bontà delle "Droqe", 38esima sagra a Montecilfone

MONTECILFONE. L'associazione "I carristi di Sant'Antonio" sta ultimando i preparativi per questa sera, ha luogo l'attesissima 38esima "Sagra delle Droqe" a Montecilfone. La manifestazione, che gode del patrocinio dell'amministrazione comunale, viene allestita in via Roma, nei pressi dell'edificio scolastico.

Ma cosa sono le "Droqe"? Drocchie o fusilli, ricavati dalla pasta di casa, abilmente incavata con l'apposito ferro da calza o con la stecca dell'ombrello di una volta. Rappresentano una particolarità della cucina arbereshe. L'evento gastronomico sarà accompagnato da uno spettacolo musicale, a partire dalle 21, con al termine l'estrazione dei biglietti della lotteria.

«Una serata di vigilia ferragostana che invitiamo a trascorrere nella nostra accogliente località», l'invito di Giorgio Manes, che da sindaco promuove le tradizioni del paese.

