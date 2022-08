Equipe 84 e Arteteca alla festa di San Rocco di Lesina

LESINA. Dopo il successo degli eventi in occasione della festività in onore di San Primiano, il “Comitato feste patronali” di Lesina si ripete, questa volta in occasione della festività in onore di San Rocco; anche quest’ultima molto sentita da tutta la comunità. Si prospettano delle serate esplosive, all’insegna del boom delle presenze, così com’è stato a maggio, dove c’ è stata un’affluenza da record, soprattutto in occasione del memorabile concerto di Max Gazzè. Gli eventi in onore di San Rocco, si svolgeranno nelle giornate del 16 e 17 agosto. Due giornate ricche di eventi religiosi e d’intrattenimento.

Nella giornata di martedì 16 agosto, gli eventi più di rilievo sono gli spettacoli pirotecnici e gli Equipe 84 in concerto. Nella giornata di mercoledì 17 agosto ci sarà l’antica e tradizionale “Cors di Sannr”, prevista per le 18; mentre nella serata si esibiranno gli “Arteteca”, duo comico reso famoso dal celebre programma televisivo “Made in Sud”. “Anche in questa occasione ci siamo impegnati tantissimo, per regalare ai nostri cittadini e a quelli dei paesi limitrofi delle giornate di puro divertimento. Ci auguriamo di ripetere il successo avuto con la festività in onore di San Primiano”, aggiunge Cinzia Augelli, membro del “Comitato feste patronali” di Lesina.

Galleria fotografica