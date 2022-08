Noi Artisti di questa terra, musica ed eccellenze del Molise

MONTORIO NEI FRENTANI. Molto partecipata la XXV edizione della manifestazione “Noi…artisti della nostra Terra” tenutosi lo scorso 11 agosto a Montorio nei Frentani.

La serata condotta con egregia maestria dall’artista montoriese Marco Molino, fiancheggiato dal vicesindaco Maria Spedaliere, ha visto ospiti di spessore come la grande Lina Sastri che, a fine serata, ha regalato ai presenti “pillole” del proprio reportage artistico incantando la platea.

Presenti tanti altri ospiti illustri nel proprio campo e tutti di origine molisana come l’artista Giuseppina Ciarla, suonatrice d’arpa, che ha dato il via alla manifestazione con la sua suggestiva esibizione, il noto ballerino Giuseppe Miraglia con una performance straordinaria ed il chitarrista Antonio Forcione di fama internazionale. Tutti talenti molisani di grande levatura. Non da meno, sbalorditiva per la schiettezza professionale e la bravura la giovanissima Vittoria Spedaliere, terza classificata allo Zecchino d’oro del 2021. La giovanissima Vittoria promette bene per il suo talento ed il suo percepire le radici molisani di cui va fiera.

A loro è andato il riconoscimento della manifestazione “Noi…artisti della nostra Terra”, talenti molisani che portano alto la loro professionalità artistica fuori dal Molise.

Nel corso della serata premiato per l’area scientifica il dottor Mariano Flocco, direttore dell’Hospice di Larino per la sua dedizione e costanza espressa con immensa umiltà sul territorio. Premiati anche il giornalista Giovanni Mancinone per il libro “Molise criminale” con cui evidenzia e diffonde le criticità legate alla presenza della mafia in Molise, sensibilizzando il territorio.

Premiata anche l’associazione “Calciocavallo Fc" per la promozione del territorio molisano, un’idea nata nel ritrovarsi tra molisani nelle grandi metropoli e da lì l’inizio di una promozione simpatica e costruttiva della cultura ed i luoghi molisani.

Al grande Bobo, pioniere della cucina, un’istituzione del territorio nel suo campo, il premio per l’enogastronomia. A chiudere la carrellata della premiazione l’associazione “Larino nel cuore”, capitanata da Salvatore Faiella per la meravigliosa iniziativa artistica delle luminarie di Larino, che crea nella cittadina frentana un flusso intenso di visitatori.

L’iniziativa della manifestazione “Noi…artisti della nostra Terra” nata da un’idea di Antonio Molino, è stata finanziata dal bando regionale “Molise e cultura”. Presenti alla manifestazione il sindaco Nino Ponte, tanti sindaci del circondario, il presidente della regione Donato Toma e l’assessore alla cultura Vincenzo Cutugno che hanno espresso parole laudative nei confronti della manifestazione.

“Noi…artisti della nostra Terra” dimostra costantemente la forza ed il credo del territorio nell’esprimere lo spessore artistico, soprattutto dimostra quanto può fare il territorio.

Galleria fotografica