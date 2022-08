"A riveder le stelle", dal tramonto alla notte brillano le foto di Nicola Cappella

"A riveder le stelle": intervista a Nicola Cappella

TERMOLI. “A riveder le stelle”, questo il titolo dell’esposizione di fotografie di Nicola Cappella.

Dopo l’esposizione di foto nell’aprile scorso al castello Svevo. Nicola torna con un nuovo lavoro -questa volta in via Federico II di Svevia- dove ha esposto e spiegato ai passanti le curiosità, le particolarità e i segreti dei suoi meravigliosi scatti. Alcuni di questi premiati in vari concorsi fotografici. L’esposizione si è tenuta sabato e domenica scorsa nel borgo antico e un crepuscolo rosso fuoco ha fatto da sfondo a questa incredibile mostra fotografica.

Ha spiegato ai nostri microfoni, quanto la passione per un determinato hobby possa in un modo o in un altro condurre una persona per la strada a lui più congeniale.

Perché è proprio la passione che ha spinto Nicola a questo risultato. Non solo le bellezze del nostro territorio, ma anche le bellezze al di fuori dei confini regionali, tra i suoi scatti ritroviamo ritratte albe e tramonti di Venezia, Genova, Torino e le Cinque terre. Senza dimenticare l’importanza di valorizzare le bellezze del nostro territorio.

Sono le emozioni che Nicola vuole trasmettere allo spettatore, perché sono proprio queste che lo conducono a scattare immagini uniche.

Nell’attesa di rivedere i suoi prossimi scatti -in un’altra mostra sul nostro territorio- noi gli auguriamo soltanto un futuro costellato da tanto successo.

Galleria fotografica