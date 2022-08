"Reggae e Flamenco", il nuovo tormentone estivo con Termoli sullo sfondo

Captain Pellauz "Reggae e Flamenco" (Official video)

TERMOLI. Dopo la parodia di “Shakerando” del Dj Rapper Rhove, in versione termolese, trasformata in "Palland", Captain Pellauz al secolo Luca Grassia, da alcuni giorni è presente con un nuovo tormentone estivo cantato in italiano che poi segue quello dell'estate 2021 che fu "Bikini e infradito".

Oggi è tornato con questo ballabile e gioioso "Reggae e Flamenco", un video che oltre a farci muovere e trascinare d'istinto ci mostra sullo sfondo la nostra Termoli che fa da cornice, oltre a volti giovanili della nostra città.

Bisogna riconoscere a Luca Captain Pellauz una particolare vena creativa, oltre che essere un bravo musicista è divertente e il solo ascoltarlo ci mette di buon umore.

"Reggae e Flamenco" rischia seriamente di stupirci ma soprattutto coinvolgerci nel ritmo e nel ballo.

Testo Luca Grassia, musica Luca Grassia e Paolo Plescia, mix e master e prodotta da Rossano Menna "Quartiere Musica".

Galleria fotografica