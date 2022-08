"Costruiamo il paesaggio", la prima edizione del festival delle Arti

CASACALENDA. Tanti gli eventi estivi a Casacalenda, non solo MoliseCinema e i dibattiti della Pro loco, che tanta gente hanno richiamato nella prima decade di agosto. Da martedì 23 a domenica 28 agosto in agenda anche il "Festival delle Arti", alla sua prima edizione. «Costruiamo il paesaggio: l'arte attira l'arte», lo slogan della rassegna, tra il nuovo e l'esistente che si incontrano per disegnare paesaggi.

È una settimana di eventi dedicati all'arte nella sua accezione più ampia. In programma laboratori, eventi, performance, visite e degustazioni. Il primo appuntamento è Aperto2022 a cura di Michele Porsia, una grande festa che apre al pubblico, che, dopo la pandemia, vede finalmente tornare gli artisti a Casacalenda. I negozi, i vicoli, riprendono vita: i bar e il paese, i territori del Maack sono attraversati da contaminazioni salubri e salutari. Dal Monte alla Terravecchia passando per Fonte Pompa, prenderanno vita micro performance, occupazioni provvisorie, temporali e gentili di bar, attività commerciali e luoghi.

Gli appuntamenti d’arte saranno arricchiti dalla presenza dell’artista Valdi Spagnulo, dello scrittore Diego Repetto, del musicista Luca Ciarla e dall’artista Kezia Terracciano. Il resto si snoda nelle piazze e strade di Casacalenda con degustazioni di vino rosa, promossa dall’Associazione Vino Rosa Italiano e da Assaggi, con visite guidate a cura della nostra guida e con gli incontri d’arte per discutere sull’arte, passato e futuro e sul paesaggio. Tutto questo per favorire la partecipazione di più realtà possibili e per promuovere la cultura del contemporaneo nel territorio molisano.

Più di qualcuno potrebbe chiedersi: perché “Costruiamo Paesaggio”? Trent’anni ed oltre di Kalenarte, hanno permesso la realizzazione delle installazioni nel nucleo urbano e nel territorio circostante. Tali interventi a volte integrati all’architettura dei luoghi, altre volte capaci di creare micro cortocircuiti, oggi sono spazi riconosciuti, carichi di senso, di significati e di storia vissuta. Sono parte del paesaggio naturale e della storia del territorio.

Con il progetto Costruiamo Paesaggio, che ci auguriamo possa essere un vero e proprio festival delle arti, si intende rendere le Opere d’Arte e non solo paesaggi in progress, scenari per la rappresentazione di altre espressioni artistiche, in modo da rendere il patrimonio contemporaneo presente fruibile e vivo. L’arte attira l’arte e i luoghi dell’Arte faranno sintesi con esperienze che metteranno al centro: la natura, l’arte, la letteratura, la gastronomia e la gente del posto. A chiusura, per un arrivederci al prossimo anno, il festival prevede l’istituzione del Premio Maack.

La sera di domenica 28 Agosto per la prima volta verrà consegnato il Premio Maack2022. Verrà premiato chi del mondo dell’Arte, della Cultura o della Scienza si è particolarmente distinto durante il corso dell’anno e sarà Testimonial del progetto Kalenarte_Maack.

