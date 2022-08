"Cu nnò te spicce, e cu sscì te 'mbicce", letture in vernacolo a San Martino

SAN MARTINO IN PENSILIS. "Proverbi e modi di dire del dialetto sammartinese" è la raccolta instancabile e puntuale di Domenico Lanese.

L'associazione culturale "Lagrandeonda" di San Martino presenta "Cu nnò te spicce, e cu sscì te 'mbicce".

Per l'occasione, mercoledì 17 agosto, alle ore 21, in Piazza Umberto I, leggerà alcuni brani in dialetto grazie alla presenza di Lucia Mancini e Leo Battista. Interverranno, anche, la psicologa Assunta Ferraro e della scrittrice Gabriella Paduano.

