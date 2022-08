40 anni di Avis: al teatro Verde la voce di Antonella Ruggiero

TERMOLI. Antonella Ruggiero, storica voce dei "Matia Bazar", sarà a Termoli giovedì 18 agosto.

La cantautrice genovese parteciperà all'evento firmato AVIS Termoli. Dopo Katia Ricciarelli, l'Avis porta al Teatro Verde un’altra altissima voce della Musica italiana.

Più diverse di come sono non potrebbero essere, Ricciarelli e Ruggiero, ma ugualmente veicoli ideali per condurre i principi di solidarietà e vita sana propri dell’associazione dei donatori di sangue che, celebra così i quaranta anni di storia con una formidabile interprete.

Quarant’anni di diffusione del messaggio, raccolta di sangue con numeri da record, eventi e manifestazioni di sport, cultura e spettacolo. Antonella Ruggiero avrà alle spalle l’Orchestra Sinfonica Internazionale diretta dal maestro Leonardo Quadrini e anche questo testimonia dell’evoluzione del repertorio. La serata sarà presentata da Tonino Bernardelli.

È difficile immaginare che qualcuno che non conosca Antonella Ruggiero e non la ricordi nei Matia bazar. Di quel gruppo era il centro di gravità, il nucleo intenso e caldissimo fatto di quella voce incredibile che col Tempo le avrebbe poi permesso di fare ricerca musicale passando per molti generi e diverse tipologie, oseremmo dire esplorando diverse etnie.

La voce di Antonella Ruggiero da sempre distrae, rapisce chi ascolta impedendo di concentrarsi su testo o spartito (per gli interessati) tanto è potente e prepotente. La storia di questa artista genovese che vive di interiorità, ricerca musicale e grande curiosità per gli esseri umani e la Natura dice tutto e dice con chiarezza che la sua forte Personalità va da sempre ben oltre quella, debordante, della voce. Una Personalità emersa in molti momenti della sua vita/carriera a partire da quel 1989 in cui decise di cambiare radicalmente percorso. Il grande e repentino successo arrivato con i Matia Bazar le aveva (parole sue) ormai sottratto troppa quotidianità. Dal 1975 erano passati 14 anni e “era diventata una routine”. Nossignori, lei non è proprio tipa da routine e dagli anni Novanta in poi lo ha ampiamente documentato proprio e sempre con la Musica. Niente routine, dunque, e pare che Genova dia spesso alla Luce artisti non convenzionali, poliedrici e dai contenuti intensi e significativi. “La Natura è meravigliosa, non esiste opera umana che possa replicare le sue creazioni. Mi sono ritrovata a pensare al miracolo nel momento in cui ho visto mio figlio piccolo e questo mi fa mi ha fatto stare bene e valutare la vita l’esistenza intera in un altro modo.”.

Lei, Antonella, da ragazzina pensava a tutt’altro e immaginava di darsi alla pittura. Ma pensa te. Poi provò con i ragazzi dei Matia e naturalmente esplose un fulmine a ciel sereno. Come dichiarato in più d’una occasione reputa un “privilegio poter fare del proprio talento un lavoro; ecco, a me è successo". Il successo è arrivato inconsapevolmente e quasi senza nemmeno rendersene conto. Donna con la D, una volta ha affermato: “Una donna comunque deve faticare 100 volte più di un uomo perché deve dimostrare qualcosa e deve dimostrare un talento e insistere affinché quello che ha dentro venga non solo capito ma anche accettato”. Impossibile darle torto.

Dopo i Matia Bazar cosa, dunque? Il tutto applicato alla musica e alla vita. Musica “indiana”, Sacra, popolare, Sanremo e tanto altro Musica che sgorga” da un'emotività tua personale che poi scambi con quella dei tuoi collaboratori e vengono fuori i brani così come sono”. E ancora, si è dedicata ad esempio al “tema delle canzoni nate tra la prima e la seconda guerra mondiale: quindi nonostante siano stati periodi storici che tutti conosciamo la gente è riuscita comunque a divertirsi e a cantare, realizzare capolavori e succede comunque anche oggi; penso alla gente anche nei luoghi di guerra fa sì che la sua creatività comunque venga fuori nonostante le tensioni perché è anche uno sfogo proprio per sopravvivere”. Queste parole, pronunciate nel 2020 durante un’intervista, oggi risultano quanto mai “sante”, non solo e non tanto per l'Eurovision Song Contest andato all’ Ucraina. Per saperne di più? Appuntamento al Teatro Verde giovedì 18 agosto 2022 alle 21, con ingresso libero fino a capienza disponibile.