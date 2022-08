Petacciato celebra San Rocco e in serata "Collage" in concerto

PETACCIATO. È tutto pronto per la festa patronale in onore di San Rocco a Petacciato.

Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 agosto, alle ore 19 ci sarà la Santa Messa, presieduta da Monsignor Gianfranco De Luca. A seguire, la solenne processione accompagnata dalla banda di Furci.

Ad allietare la serata, la band musicale de "I Collage "in piazza Viale Pietravalle e per finire lo spettacolo dei fuochi pirotecnici.

Domani, mercoledì 17 alle ore 21:30, sempre in viale Pietravalle, in corrispondenza del Comune, avrà luogo l'ottava edizione di "Petacciato in versi". Un appuntamento da non perdere, tutto incentrato sulla nobile arte poetica.

Galleria fotografica