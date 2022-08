Una cena in onore dei cittadini e degli emigranti

MONTECILFONE. 8 agosto 2022 una data da ricordare. Presso la piazza adiacente il centro della comunità, l'intera amministrazione comunale di Montecilfone, in sinergia con il parroco don Franco, si è tenuta una cena in onore dei cittadini residenti ed emigranti all'estero. La serata è stata allietata dalla splendida voce di Eliano De Luca e la sua band i "Green pass".

«Coadiuvando le forze- spiega il sindaco Giorgio Manes- siamo riusciti ad organizzare una cena in onore di tutti i nostri concittadini presenti in paese ed emigrati ormai da anni in diverse parti del Mondo. Siamo stati davvero orgogliosi e onorati di averli ospitati, facendo sì che venisse fuori un bel momento di aggregazione, gioia e tanto divertimento con balli e canti.

Tutti abbiamo provato delle forti emozioni perché il ritrovarsi soprattutto dopo questi anni di pandemia ha rafforzato il grande rapporto di amicizia e stima reciproca che ci lega da sempre. Ringraziamo tutti i presenti per aver accettato il nostro invito.

Un grazie particolare al presidente e amico Tonino Carafa dell'associazione San Giorgio di Philadelphia e a tutti i partecipanti.

Un forte abbraccio al resto degli emigranti non presenti».

Galleria fotografica