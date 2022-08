Ultimi grandi eventi dell'estate larinese 2022

LARINO. L'amministrazione comunale di Larino lancia gli ultimi 4 eventi dell'estate frentana.

«Gli eventi del nostro calendario estivo sono quasi giunti al termine ma abbiamo ancora immancabili appuntamenti da proporvi. Stasera 16 agosto e sabato 20, l’atrio del Palazzo Ducale farà da cornice a due concerti importantissimi, se non altro perché sul palco saliranno da protagonisti due eccellenze assolute della nostra città.

Stasera alle 21.30, non perdete il jazz dell’Andrea Del Vescovo Quartet in concerto; e il 20 agosto, alla stessa ora, non mancate all’Eleonora Moro Live Concert con la partecipazione del M° Francesco Carlesi da Rai 1.

Ne approfittiamo anche per ricordarvi gli ultimi eventi di agosto e per comunicarvi che i concerti di Lalo Cibelli e del Kalós Ensemble, rispettivamente 21 e 26 agosto, si svolgeranno in piazza Duomo.

Ci preme anche comunicare che, purtroppo, la proiezione del film di Bruce Weber “The Treasure of His Youth”, su un’altra eccellenza larinese assoluta come il maestro Paolo Di Paolo, prevista per la sera del 18 agosto è annullata: la produzione statunitense della pellicola non ha autorizzato Molise Cinema per una sua proiezione ulteriore, rispetto a quella casacalendese, a Larino, nonostante gli accordi precedenti.

Auguriamo a tutta la cittadinanza e ai tanti visitatori che pernottano nel nostro comune di passare lietamente queste ultime settimane estive a Larino».

