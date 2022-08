Termoli nel cuore: l'intervista al professor Antonello De Oto

TERMOLI. Interviste sotto l’ombrellone, si fa per dire.

La location è quella dello stabilimento balneare “Le Dune”.

Incontriamo un termolese doc che vive a Bologna, di cui spesso trattiamo le “tappe” professionali e non solo.

Il professor Antonello De Toto, padre della dolcissima Anna.

Di mattina, appena sveglio, bevuto un buon caffè, accende il pc e viene a vedere su Termolionline quello che accade nella sua e nostra città.

Il professor De Oto a Bologna è inserito profondamente nel tessuto universitario, ma anche in quelli culturali, sportivi ed è un valente avvocato.

Con lui abbiamo parlato del suo lavoro, ma anche della sua nostalgia per gli affetti che comunque ha qui a Termoli che non dimentica mai, poi c’è anche il fratello Luciano altro personaggio che rende orgogliosi noi termolesi che è un ingegnere e progettista che ha lavorato alla Ferrari, Lamborghini e oggi vive in Inghilterra, impegnato alla McLaren.