Destinazione turistica: premiazione contest "Un luogo autentico"

BASSO MOLISE. Si terrà sabato 20 agosto alle 21.15 la manifestazione di premiazione del video contest “Un Luogo Autentico” organizzato dalla Destinazione turistica dell’Area Urbana, composta dai Comuni di Campomarino, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni e Termoli, promossa nell’ambito della Strategia Urbana di Termoli finanziata dalla Regione Molise nell’ambito del POR FESR-FSE 2014-2020.

L’ideazione e il lancio sul mercato turistico di una Destinazione costituita da 4 diverse comunità con caratteristiche attrattive peculiari e una identità unica, sono l’obiettivo, audace e innovativo, del piano integrato di comunicazione affidato nei mesi scorsi ed in corso di avanzata esecuzione.

Dopo il grande successo del Cooking Show itinerante che ha riempito le piazze dei 4 Comuni nelle serate dell’1 e 2 agosto scorsi il racconto dell’autenticità del nostro territorio e delle sue attrattive questa volta non sarà affidato al gusto ma alla vista. Protagonisti i video amatoriali girati direttamente dai turisti o dai cittadini con l’occhio spontaneo della propria esperienza e la tecnologia semplice ma sincera del proprio smartphone.

Mettere in competizione questi brevi video, pubblicati nel classico formato dei videoreel di Instagram (il più popolare social network d’immagini al mondo con più di 26 milioni di utenti solo in Italia) è un modo originale e innovativo per il marketing della Destinazione: lo sguardo spontaneo di chi racconta questi luoghi vivendoli in prima persona sarà fondamentale infatti per promuovere sul mercato l’autenticità che è il concetto distintivo della Destinazione.

3 i premi in lizza che stanno assegnato da una giuria di esperti del Premio Alta Marea, organizzato dall’omonima Associazione, sul cui palco, allestito in largo Tornola a Termoli saranno dichiarati i vincitori. Proprio l’autenticità è l’elemento scelto per identificare e percorrere la nuova Destinazione, per promuovere la quale è stato creato il brand “Autentici Percorsi” che caratterizzerà d’ora in poi la comunicazione e il marketing turistico dei 4 Comuni.

A partire dalla campagna pubblicitaria sui più importanti media digitali che andrà online nelle prossime settimane

Galleria fotografica