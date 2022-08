"La filosofia è donna" con Adele Fraracci a Portocannone

PORTOCANNONE. Venerdì 19 agosto, alle ore 18:30, nella piazzetta della Madonna del Carmine a Portocannone, verrà presentata l'opera della scrittrice Adele Fraracci, "La filosofia è donna e cosmopolita".

L'evento è a cura dell'amministrazione comunale e dell'assessorato alla cultura.

Nella cornice di piazza Madonna del Carmine, l'autrice dialogherà con il sindaco Francesco Gallo, l'assessora alla cultura Valentina Flocco e il filosofo digitale Fulvio Antenucci.

Adele Fraracci è nata a Napoli l’11 aprile 1962, e alla Federico II si è laureata in filosofia. Vive a Ferrazzano e insegna storia e filosofia al liceo scientifico “A. Romita” di Campobasso. Collabora in attività di insegnamento con l’Istituto Tecnico Superiore Fondazione DEMOS a Campobasso, è giornalista pubblicista, autrice di un pamphlet sulla scuola con Antonella Presutti, di un Manifesto sulla Costituzione italiana con Mino Dentizzi, di poesie raccolte in antologie, del saggio filosofico Filosofia è donna e cosmopolita, del saggio filosofico Homodeus, la sfida a Dio e agli uomini contenuto nella pubblicazione di Michele Citro, di articoli e di contributi su giornali e su riviste istituzionali. Promuove iniziative culturali e attività a favore della cittadinanza democratica dei giovani, conduce un caffè filosofico a Campobasso con Simonetta Tassinari.

L'opera è un saggio filosofico originale nei contenuti e nella struttura.

«La Filosofia è Donna e cosmopolita è un testo originale nei contenuti e nella struttura. È un viaggio che parte dall’antica Grecia, dove è nata Filosofia, percorre territori e tempi storici con spirito di scoperta e di avventura, tra dubbi e domande, porta ad interrogarsi e a non dare nulla per scontato, si conclude lì dove è iniziato, la Grecia. Tante le tappe, ma anche le soste, durante le quali si offre libertà al pensiero critico, alle dottrine filosofiche e ai flussi di coscienza dei viaggiatori Filosofi del mondo. Filosofia è catturata nel suo aspetto pratico, intenta a dialogare a ampio raggio, con respiro profondo e nel segno dell’autenticità della parola da dire e da sapere ascoltare. Percepita al passo con i tempi, Filosofia appare utile per affrontare le tante sfide attuali. Queste ultime, pur presentando il loro tratto nuovo e distintivo, possono essere sostenute con fiducia, nella consapevolezza che ciò che è complesso non per forza è complicato, alcuni interrogativi non sono così nuovi, tanto che qualcuno ha già risposto, alcune strade del passato si ripresentano e possono essere battute con cognizione e creatività. La parola chiave è solidarietà, il libro che fa compagnia per l’intero viaggio è la Costituzione, ma tanti altri illuminano il cammino, il principio indagato è il cosmopolitismo».

