Film Festival nel borgo antico, ondata di "corti" con "Alta Marea"

Conferenza stampa della manifestazione Alta Marea

TERMOLI. Conferenza stampa presso la Torretta Belvedere. L’associazione “Alta Marea” presenta la seconda edizione del festival nel borgo antico.

L’inaugurazione della seconda edizione del festival del cinema e dell’arte, che quest’anno si terrà nel borgo antico dal 18 al 20 agosto. Tre serate all’insegna della cultura, non soltanto cinematografica. Il 18 agosto si comincerà con le mostre: “Mo’Academy”, i “mostri nei vicoli” di Laura Fanelli, una illustratrice termolese che vive a Tolosa e un’altra mostra dal titolo: “Parto o resto?”





Poi il workshop pomeridiano del 18 e del 19 agosto con un laboratorio di illustrazioni ispirato al libro della Fanelli dal titolo: “Uomo cervo, fate e folletti”, che oltretutto verrà presentato in un contesto di una passeggiata musicale, nel tardo pomeriggio del 19 agosto alle ore 19.30.

Quest’anno la sala cinema sarà divisa tra Largo Tornola e Piazza Duomo. Il 18 sarà la prima dei cortometraggi, quest’anno la giuria sarà composta da: Michele Attanasio (due volte David di Donatello per la direzione della fotografia), Angela Curri (pluripremiata attrice pugliese), Giulio Manfredonia (nome affermato nella regia italiana), Maria Rosaria Russo (attrice pluripremiata), Barbara Petti (attrice molisana) e Svevo Moltrasio (autore di Ritals, serie web famosissima). La serata si snoderà tra gli spettacoli e i cortometraggi, raccontati dagli autori provenienti da tutto il mondo pronti a darsi battaglia per la gara dei corti.





Il 19 la sala cinema si sposterà in piazza Duomo, con la proiezione “Il regno” di Francesco Fanuele, con Max Tortora, Silvia D’Amico e Stefano Fresi. Il 20 sarà il momento delle premiazioni. Oltre alla giuria e agli ospiti sarà presente anche il presidente della regione Molise, Donato Toma.

“Tra le vie il suono delle onde” con questo slogan Alta Marea quest’anno da spazio anche alla musica. Il 18 si esibirà Dario Tanno con Francesco De Simone, che si esibiranno presso vico Tornola. Il 19 sarà la volta di Leanò, artista del panorama indie italiano, selezionato per il premio Bindi e appena uscito con il suo nuovo Ep. Il 20 agosto ci sarà Adelasia, classe ’95, lucchese, da poco uscita con 08.00 am, un Ep che sta piacendo alla critica e sta richiamando il pubblico live.





Alta Marea porta al pubblico per questa seconda edizione, nuove forme d’arte, nuovi artisti e nuovi prodotti, per riempire il borgo antico di freschezza e per sconvolgerlo, come solo l’Alta Marea sa fare.

