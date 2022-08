Samuel in concerto alla Notte fucsia di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Torna mercoledì 24 agosto 2022 l’appuntamento con la Notte Fucsia, che ospiterà l’atteso concerto gratuito di Samuel con il suo “Elettronica Tour”.

L’evento aprirà i battenti alle ore 19.00 in Piazza della Libertà, quando i più piccoli potranno iniziare a giocare in un vero e proprio villaggio del divertimento con gli immancabili gonfiabili, accompagnati da animazione, spettacoli di magia comica, mini-teatro di burattini, baby dance, sculture di palloncini, carretto per la degustazione gratuita di zucchero filato e lo show del Mago Peppe.

Il concetto gratuito di Samuel è invece fissato alle ore 22,30, sempre nella centralissima Piazza della Libertà, dove è previsto l’afflusso dei numerosi fan del frontman dei Subsonica desiderosi di vivere una serata all’insegna della buona musica.

Nel corso della serata i locali del centro cittadino presenteranno proposte a tema, compresi gli immancabili piatti della tradizione; sarà presente inoltre lo street food, con la gastronomia tipica del territorio e con la musica a fare da sfondo all’intera manifestazione.

L’Amministrazione comunale ringrazia fin da ora gli sponsor, in particolare il Centro Commerciale Costaverde e il Market DeCò di Montenero di Bisaccia, per la generosità con la quale hanno voluto supportare l’iniziativa, oltre a tutte le associazioni e ai volontari che daranno il proprio contributo in occasione dell’evento.

















Galleria fotografica