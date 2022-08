Confidenze e ricordi nel romanzo di Lucia Bocale “L’uomo della vita mia”

TERMOLI. Il romanzo, pubblicato dai Cantieri Creativi e presentato nella città di Termoli a Villa Inclinata, si legge piacevolmente tutto d’un fiato. Una voce vibrante accompagna la storia del protagonista. La forma colloquiale, che inizia appunto ponendo in apertura l’accento sulla figura straordinaria del padre a partire dall’ultimo abbraccio ideale, rianima brillantemente, tra non pochi attimi di felicità, un ventaglio di affetti, di ricordi piacevoli e di esperienze talvolta non prive di sofferenze e di eventi drammatici.

Il linguaggio dell’autrice è chiaro e scorrevole. Il racconto è breve ma animato da un quadro di sintesi coinvolgente. I nuclei delle tematiche autobiografiche denotano carattere e una sorprendente capacità di raccontarsi. Nel corso della lettura si capisce subito come il racconto dell’intimo, destinato all’ascolto degli altri, è la medicina più efficace per curare le proprie ferite.

La comunicazione è essenziale. Fonda il valore dell’essere. Assicura la luce nel proprio cammino di vita. Contro ogni forma di esperienza negativa rilancia un sentire più vivo nella stagione dell’io. In forma poetica risuona forte il canto delle proprie radici.

“Un paesino del Gargano, Cagnano Varano, che dal mare scivola verso quel promontorio che profuma di pini d’Aleppo, eucalipti e lentischi. La rugiada fatica a diventare brina. Bagna le foglie, i tronchi e le lunghe vesti delle donne che cantando portano in testa fascine di legna come donne d’onore. Le spalle avvolte in lunghe mantelle, i capelli raccolti in fazzoletti annodati al mento. Mogli che nascondono sotto le gonne nere grembi pesanti di figli ancora non nati. Una cartolina emblematica dei tempi di ieri. Da una di loro sono partorito io nel 1929. Forse sarebbe più corretto dire siamo. Perché avevo una sorella gemella. Generati nello stesso utero. Partoriti dalla stessa madre ma allattati da seni diversi. Per me non bastava il latte ed era necessario andare alla ricerca di qualcuna che ne avesse a sufficienza. La “mamma del latte” la chiamavano gli altri. Figura umile, semplice, sacrale. Mamma di tutti i neonati che avevano bisogno. Una icona emblematica fino alla prima metà del Novecento. Per me è stata la mia unica madre che mi ha cresciuto e accudito”.

Nella descrizione autentica di questo piccolo mondo antico c’è una sensibilità della memoria fuori dal comune. Qui la gente semplice ed operosa. In questo contesto i genitori adottivi del protagonista amano il lavoro i campi, ma amano anche il mare e la pesca. Sul filo della memoria la vita tranquilla di questa umile famiglia, che solitamente non entra mai nella grande storia, viene improvvisamente oscurata dalle tenebre della morte.

Un evento drammatico, causato dallo scoppio di una mina in riva al mare, risalente alla seconda guerra mondiale, scuote la vita del protagonista, che resta orfano per la seconda volta a soli sedici anni.

I rintocchi del cielo rendono muto ogni pensiero. Ma non si arrende. Si ritrova in una botteguccia di paese dove impara a cucire orli di pantaloni, a confezionare giacche e a stirarle con un ferro ricolmo di carboni ardenti. Si sente mezzo sarto e mezzo garzone. Sempre metà di qualcosa. Si ritrova in un presente privo di passato ma con la voglia di raggiungere ad ogni costo un futuro. Dopo un po’ ci riesce, in Germania, in una fabbrica dove si producono pezzi per aerei. La lontananza lascia il segno. L’album della memoria si riempie di tanti ricordi, di nostalgia, di voglia di stare insieme. Nell’itinerario avventuroso si alternano a vicenda il ritorno e la scelta di una nuova ripartenza. Perché i soldi in Italia non bastano per crescere i propri figli.

Il lungo viaggio e il vento tagliente che scende dalle Alpi non lo spaventano. È notte. Scende la neve. Qualcosa non va. L’auto si ferma per sempre. Un oscuro baratro si spalanca. Dopo i soccorsi riesce a sopravvivere ad una ipotermia severa. Alcune parti del corpo subiscono danni severi. Si ha il terrore di quella terra straniera. Il destino fissa per sempre questo momento. Non è la persona tenace d’un tempo. Tutto si sgretola. Anche gli eroi invecchiano. Dopo tre anni dal rientro definitivo a casa sua riparte per sempre nel mondo dove regna la pace sempiterna.

Lucia Bocale è brava nel sillabare queste sequenze dolorose che si porta dentro. Si cerca la figura del padre nella convinzione che si può soltanto restare a guardare i fatti passati. Esistono porte ancorate a cardini arrugginiti. Non puoi chiuderle e nemmeno aprirle. Restano socchiuse per sempre. Fino alla fine c’è sempre il flash di una luce positiva che illumina il giardino dei ricordi nella geografia delle proprie radici.

Nei depositi della memoria si coltivano fiori anche quando nel buio si è soli. Lucia Bocale da questo mondo senza finzioni tira fuori le cartoline più belle bagnate da delicatissime emozioni. Ogni volta che affonda le mani nelle terre garganiche tira fuori radici spezzate. Tira fuori il profumo di olive schiacciate a foglie mischiate. In questo luogo del cuore trionfano i legami con la propria realtà di appartenenza dove tutti si sentono comari e compari in una vita lontana da ogni forma di violenza. Il desiderio di raccontare, pertanto, ferma per sempre lo stare bene di una viva quotidianità segnata da una magica semplicità.

In bocca si avvertono i profumi deliziosi del forno. Grazie alla scena idilliaca di un fornaio che da buon equilibrista manovra abilmente una enorme pala di legno e a cottura ultimata regala sempre un panino a tutti i presenti. Tutto ciò che si produce nel forno, dalla pizza al pane, è un obiettivo di vita. Ha un valore alimentare e profondamente cristiano. Quando un pezzo di pane cade a terra viene raccolto e baciato religiosamente prima di essere masticato.

Ogni volta che scende su quelle terre l’autrice ladra diventa di uno scrigno pieno di fotogrammi sbiaditi dal tempo. Non è un film ma vita vera.

Anche là dove c’è il vuoto il sorriso di Lucia Bocale abita questi momenti. Il padre, l’ideale da rincorrere, è l’uomo più caro. Il racconto rinnova gli abbracci e non pochi momenti di felicità. Si scava nel passato per rinnovare i valori d’un tempo. Si abbraccia il futuro con il volo dei propri pensieri.

Luigi Pizzuto