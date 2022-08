Il fumettista Zerocalcare arriva a Guglionesi

GUGLIONESI. Zero Calcare, arriva in Molise e più precisamente a Guglionesi.

L’evento, inserito nel cartellone dell’estate guglionesana, è organizzato dal comune e si svolgerà venerdì 19 agosto alle ore 18 nella piazzetta del Municipio.

Michele Rech, alias Zerocalcare è diventato noto al grande pubblico grazie a ‘Propaganda Live’, la trasmissione di La7 di Diego Bianchi.

Il nome d'arte "Zerocalcare" nacque quando, dovendo scegliere un nickname per partecipare ad una discussione su Internet, s’ispirò al ritornello dello spot televisivo di un prodotto anti-calcare che stava andando in onda in quel momento.

Alla fine del 2019 ha raggiunto il traguardo del milione di copie vendute dei suoi libri.

Una vera e propria escalation.

Il 21 dicembre 2020 viene pubblicato il teaser di “Strappare lungo i bordi”, serie animata uscita il 17 novembre 2021 sulla piattaforma streaming Netflix, di cui il fumettista è autore e interprete. La serie diventa rapidamente il primo prodotto italiano a finire tra le tendenze di Netflix e il più visto in Italia. Nel 2022 il Premio Sergio Bonelli grazie alla serie.

Dopo la pubblicazione della serie animata, il 25 novembre 2021 pubblica “Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia”, raccolta antologica di fumetti riguardanti il periodo della pandemia di Covid-19, la preparazione della serie televisiva ed episodi introspettivi dell'autore; a pochi giorni dalla pubblicazione l'opera si piazza al primo posto nella classifica dei libri più venduti in Italia su base settimanale.

A marzo del 2022 disegna la copertina del secondo numero della newsletter Smoking Cat mentre nel maggio dello stesso anno Netflix annuncia una nuova collaborazione con Zerocalcare per la realizzazione di una serie TV, nella quale sarà mantenuto lo staff di Strappare lungo i bordi.

A maggio 2022 annuncia il fumetto No sleep till Shengal previsto per l'autunno dello stesso anno.

A Guglionesi, presenterà il suo libro “Niente di nuovo sul fronte Rebibbia” e a seguire ci sarà la presentazione di “Libera dal ciclo” di Flavia Fazi e Mattia Tombolini.

L’incontro proseguirà con il dibattito insieme agli autori e disegni live di Zerocalcare.

A concludere la serata ci sarà il concerto di "Job emily and wild boys".