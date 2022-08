"Passiamo all'altra riva", don Benito a Montemitro

MONTEMITRO. Si svolgerà questo pomeriggio, alle ore 18, in piazza del Popolo a Montemitro, la presentazione del libro "Passiamo all'altra riva" di don Benito Giorgetta.

Il volume cerca di entrare, con discrezione, nel terreno "accidentato" di chi ha praticato la violenza producendo morte e divisioni, avendo fatto della logica mafiosa il suo stile di vita.

Le domande poste all'ex mafioso ed ora collaboratore di giustizia, Luigi Bonaventura, offrono ad ognuno, attraverso le sue risposte sincere e stimolanti, la possibilità di farsi un'idea di cosa significhi vivere in terre, famiglie e contesti nei quali la mafia ha sempre dominato e spadroneggiato. Ma siccome “l'uomo non è il suo errore” e non si può pensare che la persona non possa mai uscire dal suo passato tenebroso, ecco che si dischiude al lettore l'esperienza del cambiamento, del passaggio “all'altra riva”.

Appuntamento, quindi, oggi pomeriggio nel paese che ha dato i natali a don Benito.