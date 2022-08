La voce di Antonella Ruggiero incanta il teatro Verde

TERMOLI. “Stasera… che sera”. Potremmo definire così la serata che si è tenuta al teatro Verde, con la bellissima Antonella Ruggiero, ex voce storica dei Matia Bazar. “Rubiamo” proprio una frase di un suo brano di successo per descrivere l’immensità che ha regalato a Termoli e all’Avis Termoli per i suoi 40 anni di attività.

Un’orchestra numerosissima diretta dal celebre e indiscusso artista, il Maestro Leonardo Quadrini che ha un curriculum artistico chilometrico.

Giovanissimo sale sul palco, e non è più sceso. Nel 1983 si diploma in Musica Corale e Direzione di coro presso il prestigioso Conservatorio ‘San Pietro a Majella’ di Napoli.

Il suo nome è una garanzia.

Antonella Ruggiero si distingue per un'elevata estensione vocale, che le permette di passare dal registro pop a quello lirico di soprano leggero, passando per la musica sacra, jazz, soul, blues, musica popolare, tango, musica corale e bandistica, musica classica e contemporanea. È stata tra i membri fondatori nel 1975 del gruppo dei Matia Bazar, a cui ha dato il nome e con cui ha raggiunto la fama in Italia e nel mondo. Ospite quindi di prestigio che ha deliziato un teatro Verde al limite della capienza con brani di altri importanti interpreti ma soprattutto con quelli di grande successo che cantava con i Matia Bazar e da solista, “Per Un’ora d’amore”, “Cavallo Bianco”, “Ti sento”, “C’è tutto un mondo intorno” e molte altre.

Alla fine la standing ovation è stata la logica conseguenza per una serata per palati fini. Un plauso alla sezione termolese dell’Avis con Il dottor Spagnuolo presidente e Mario Ianieri vice, tutti i loro collaboratori che al di là delle bellissime serate che ci hanno regalato in questi anni, non possiamo dimenticare l’opera umanitaria e sociale che svolgono qui a Termoli per regalarci gocce di speranza per vivere una vita in salute. A loro non può’ che andare, per l’opera meritoria che svolgono, il nostro più sentito grazie di cuore.









Galleria fotografica