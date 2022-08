"Un Cielo Perfetto", quando la storia diventa romanzo

In... Campanelli

In... Campanelli sab 20 agosto 2022

CAMPOMARINO. Tre donne unite dal desiderio di scoprire la verità sul misterioso affondamento di un sommergibile italiano durante la seconda guerra mondiale. Un romanzo immerso nella storia ma al tempo stesso in grado di suscitare emozioni attuali, con spunti autobiografici.

Lucia Campanella è stata ospite giovedì sera dell'Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali di Campomarino per presentare la sua ultima opera "Un Cielo Perfetto".

Per l'occasione, l'evento si è tenuti in una location d'eccezione: la centralissima piazza Falcone di Campomarino, luogo caro all'autrice e in grado di coinvolgere un pubblico numeroso.

A fare gli onori di casa il presidente dell'Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali Gaetano Piermarino e il direttore dell'Istituzione e della biblioteca comunale Marco Altobello. Quest'ultimo ha arricchito la presentazione con interessanti spunti storici, affiancato dall'autrice e da Cinzia Pescara, in veste di moderatrice e lettrice.

L'evento è pienamente riuscito, a testimonianza del fatto che eventi di questo genere continuano a suscitare l'interesse del pubblico.

A tal proposito, l'Istituzione Cultura e Turismo conferma la linea intrapresa: "È nostra intenzione valorizzare iniziative di questo genere, incentivando sempre più eventi culturali e letterari che, nel giusto contesto, possono fungere anche da volano per il turismo".

Galleria fotografica