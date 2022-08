Borghi in fiaba: il trionfo della cultura a Piè di Castello

TERMOLI. Una serata magica organizzata proprio in occasione di una delle ricorrenze più suggestive dell’anno: la notte di San Lorenzo.

Si, perché la notte del dieci agosto è sempre una notte misteriosa e piena di fascino. Si attendono le stelle cadenti e poi l’aria è frizzante e piacevole, per ricordarci che siamo nel cuore della stagione estiva. Una location incredibile -a piè di castello- che è sempre pronta a stupire anche coloro che sono del posto, quando guardando l’orizzonte e ammirando il cielo e il mare che si fondono come in un abbraccio si provano emozioni davvero indescrivibili. Il crepuscolo ha accompagnato la serata di premiazione: “Borghi in fiaba” organizzata dall’associazione “Cantieri creativi” di cui l’architetto Antonietta Aida Caruso ne è la presidente, ed è stata l’ideatrice del premio.

Tanti gli ospiti -molti da fuori regione- perché ciò che caratterizza un concorso d’arte, di poesia e di narrativa a livello internazionale è proprio questo! Gli elaborati sono arrivati finanche da Montreal in Canada. Quindi si conferma davvero un enorme successo, come prima edizione di questo concorso letterario, che è riuscito ad arrivare davvero ad un pubblico molto ampio.





Ogni concorso, così come quello di “Borghi in fiaba” mira in primis alla valorizzazione del territorio e all’importanza dei borghi -presenti numerosissimi solo nella penisola italiana e che da sempre caratterizzano a differenza di tanti altri paesi europei, la bellezza del nostro territorio- e successivamente l’importanza di questi paesaggi: sempre da tutelare per la particolarità che li caratterizza.

Presenti come ospiti della serata: la scrittrice e poetessa di Napoli Elvira Del Monaco Roll, il presidente dell’Archeoclub Oscar De Lena, il direttore di Termolionline Emanuele Bracone, il presidente dell’Acm Vasto Carlo Viggiano, il presidente del premio nazionale di Ascoli Piceno e dell’associazione culturale “Un passo avanti” Piko Cordis.

Presenti in giuria per la critica: la scrittrice e poetessa Maria Carmela Mugnano, la professoressa Lucia Lucianetti, docente di lettere; la scrittrice e professoressa Laura D’Angelo; lo storico dell’arte Antonio Narducci, la conservazionista dei beni culturali, Viviana De Rosa e la docente di pittura Michela Della Penna.

Gli intermezzi musicali sono stati suonati dall’inconfondibile voce e chitarra di Nicolino Cannarsa, che ha riportato un riconoscimento, con un premio speciale “Fiabe di mare”.

Una serata davvero interessante, anche perché eventi del genere non fanno altro che accrescere e confermare che la nostra città è sempre alla ricerca di quella bellezza che risiede per la maggior parte proprio nella cultura.





Dapprima la categoria artistica: quindi la spiegazione delle tele scelte come vincitrici, proprio dagli stessi autori, poi la sezione poesia e infine la narrativa.

Sono state consegnate targhe, ma anche attestati, come segno di riconoscimento per ciascun artista -che ha riportato la vittoria- per l’impegno profuso e per il talento dimostrato.

In una serata, il cui vento ha fatto da padrone, sicuramente il crepuscolo che ha circondato la premiazione ci ha ricordato l’importanza delle cose belle della vita, che risiedono anche in momenti unici come quello vissuto.

Riportiamo di seguito la classifica dei vincitori:

Sezione arte visiva:

1^classificato: Beatrice Mastrodonato di Roma, per l’opera:”Fiaba”.

2^classificato: Luca Pontassuglia di Vasto

3^classificato: Giuseppe Ramunno di Termoli, per l’opera:”Indistinti ricordi”.

-Attestato di encomio: Ylenia Paladino di Termoli, con l’opera:”Borgo”.

-Attestato di encomia: Rita Palazzo di Montreal (Canada), ritirato da Lucia Di Risio, con l’opera: "Guardialfiera”.

-Attestato di merito: Patrizia Iannetta di Campobasso, per l’opera “Vico Sant’Andrea” con la poesia “Sensazioni da un borgo antico”.

Sezione fiabe e racconti:

1^classificato: Umbertone Massimo di Rovigo con “Aeroplanini”.

2^classificato: Rosella Bottallo di Torino con “Hai visto mai?”

3^classificato: Marilena Ferrante di Isernia con “Fiore tra i rovi”

-Premio speciale: “Storie segrete”

Fausto Mancini di Amindola (Fermo), ritirato dal presidente Piko Cordis, con “I segreti del borgo”.

-Premio speciale: “Favole Antiche”

Maria Mastrogiovanni di Campobasso con “Delicata civerra”.

-Premio speciale: “Fiabe di mare”

Nicolino Cannarsa con il “Pirata Saian e i tre sacchi preziosi”

-Premio speciale: “Racconti in vernacolo”

Angelo Mariella di Termoli con “I so’ nat a Terml”

-Attestato di merito: Antonio Sisto con “Fiera del bestiame”.

Sezione poesie:

-Premio speciale: “Poesie nel tempo” di Maria Cannito di San Martino in Pensilis (CB) con “Paese mio” pag. 182

-Premio speciale: “Uomo e natura” di Carla Barlese di Roma con “Dell’anima tu sei il mio caro borgo”

-Premio speciale: "Sguardo sul mondo” di Gilda Cieri con “Mondi opposti”.

-Attestato di merito: alla memoria di Adolfo Stinziani con “Larino mia”.

-Attestato di merito: Luigi Pizzuto con “Ombre nel borgo”.

-Attestato di merito: Stefania Ronzitti con “Magia antica”

Sezione poesie in vernacolo

1^classificato: Anna Gina Costantino di Termoli con “Ce stäve na vóte” pag. 188

3^classificato: Nicolino Cannarsa con “Vèspre” (Targa offerta dall’azienda soggiorno e turismo)

Attestato di merito: Anna Meo di Termoli con “A’ vëtëre di San Gijësepp”

AltrI premi e targhe a persone impegnate nel campo artistico-culturale

Adele Terzano: per l’impegno come poetessa, esperta, linguista, scrittrice e drammaturga

Carla Di Pardo: Per la creazione con gli alunni della classe 1C del Comprensivo di Difesa grande, di un libro che illustra la fiaba nel borgo: “Il pirata Saian e i tre sacchi preziosi”

Laura Fanelli: Per le sue illustrazioni del libro per bambini: “Uomo, cervo, fate, folletti e altri esseri fantastici del Molise”

Vincenzo Di Sabato: Per la trentennale celebrazione della “Giornata mondiale della poesia” nel borgo di Guardialfiera, in parallelo alla manifestazione stabile di Parigi.

