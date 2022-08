Finale con il bottone a Campomarino, arrivano Shade ed Emis Killa

CAMPOMARINO. La grande attesa sta per terminare: è tutto pronto a Campomarino, sul Lungomare degli Aviatori, per due giorni dedicati alla musica con l’esibizione di due artisti d’eccezione, in grado di richiamare un vasto pubblico e di sollevare l’entusiasmo soprattutto dei più giovani.





Il noto rapper Emis Killa e il re del freestyle Shade saranno protagonisti il 22 e 23 agosto con due esibizioni che si inseriscono all’interno del calendario degli eventi estivi di Campomarino, organizzato e predisposto dall’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali e dall’Assessorato al Turismo del Comune di Campomarino. L’evento di oggi e domani vede la collaborazione dell’associazione culturale Eventi Arte e spettacolo e si propone come l’evento clou dell’estate, con fan provenienti da diverse zone d’Italia che animeranno il Lido per due giorni, con evidente valorizzazione del territorio anche dal punto di vista turistico.





Presso il lungomare degli Aviatori la notte si accenderà di rap, ritmo e freestyle. Il rapper milanese Emis Killa, all’anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, si esibirà il 22 agosto, alle ore 22.00, portando sul palco le sue hit più famose. Lo stesso vale per Shade, che ha esordito nel panorama musicale a sedici anni e scalato le vette su YouTube, sino a muovere i primi passi con Zelig Urban Talent, nel 2011, per poi vincere la trasmissione MTV Spit condotta da Marracash. Con lui, l’appuntamento è la sera del 23 agosto, sempre alle ore 22.00.





Entrambi gli artisti, che hanno, hanno avviato la loro carriera giovanissimi e continuano ad entusiasmare e a sfornare hit, porteranno le loro canzoni live per una chiusura d’estate bollente a Campomarino.





Questa sera, ad aprire il concerto di Emis Killa ci sarà il rapper Sina, mentre durante la serata si esibirà anche Skaate, con l’animazione dello staff di Villa Paraiso, prima e dopo la performance del noto rapper.





Il 23, invece, oltre a Shade si esibirà Delbyy e lo staff di Villa Paraiso con Dj e vocalist, tra cui Nik Di Palma, Biagio Capurso, Alex T, Buhardovoice e Dennis fante.





Un’occasione da non perdere per i fan del magico duo, dal momento che l’ingresso è gratuito.