“I due Porti di Termoli… Il mistero del porto antico e la lunga odissea di quello moderno”

TERMOLI. Presentato sabato sera al Porto Turistico “Marina di San Pietro! di Termoli il libro “I due Porti di Termoli… Il mistero del porto antico e la lunga odissea di quello moderno”.

Un libro scritto a quattro mani dal dottor Nicola Troilo e il professor Pierluigi Pranzitelli.

Questo è il secondo libro della collana “La città svelata” scritto dai due autori, il primo è stato “L’Estate termolese…Nelle cronache dei periodici molisani dal 1878 al 192, tra bagni, svaghi e maldicenze”.

Il dottor Nicola Troilo, qualche anno prima, scrisse un libro davvero molto interessante di 550 pagine che s’intitola “Termoli e Bonaparte”. Storia della nostra città nel

periodo Napoleonico, raccontata dai protagonisti attraverso manoscritti inediti di 200 anni fa. Ieri sera davanti ad una platea folta ed interessata, con il patrocinio dell’Associazione Culturale “Andrea Di Capua Duca di Termoli” hanno presentato questo nuovo libro, risultato di un ennesimo lavoro certosino di ricerca, fatta dai due autori ed il risultato che verrete a conoscenza leggendo il libro sarà davvero molto interessante e anche clamoroso sotto certi aspetti. La storia, le ricerche fatte danno adito ad alcuni intricati misteri su dove in realtà sorgeva l’antico porto.





A chiarire qualche aspetto e darci ulteriori chiarimenti è stata la professoressa universitaria e termolese Lucia Checchia che ha portato a sostegno delle sue ricerche delle tesi realistiche a proposito del porto antico e anche sull’annosa vicenda della città di Buca, che parrebbe possa trattarsi dell’antica Termoli.

Le tesi della professoressa Checchia sono talmente credibili che non dovrebbero esserci più tanti dubbi.

Nella serata ci sono stati interventi anche istituzionali come il Comandante Capitano di Fregata Amedeo Nacarlo Comandante della Capitaneria di Termoli, il

presidente dell’Associazione Di Capua che ha patrocinato l’evento, Roberto Crema, la maestra Marilena Cappella che è stata la voce narrante.

Nicola Troilo e Pierluigi Pranzitelli hanno raccontato del gran lavoro

fatto per portare a termine il libro. Non poteva non essere ricordata la figura del capostipite della famiglia Marinucci, con la presenza della moglie Angelina e la figlia Paola, di Peppino Marinucci meglio conosciuto come “Mussoline”. Paola ha raccontato aneddoti sul papà e sul fratello, il comandante portuale Stefano Marinucci. Anche il dottor Troilo ha voluto omaggiare la memoria di Peppino che, specificatamente a lui ha insegnato molte cose sulla pesca, i comportamenti in acqua, quelli climatici, i nodi marinai e tante altre cose.





«Grazie ai suoi insegnamenti. Li ho messo in atto con ottimi risultati».

Consigliamo di leggere questo secondo libro della collana “La città svelata” sui i due porti di Termoli perché ci sono sorprese inaspettate. I libri di questa collana sono editi dall’editore Botolini presente anch’esso alla serata.

