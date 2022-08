Dalla Lombardia per visitare il nostro Borgo Antico

TERMOLI. Dalla Lombardia a Termoli per visitare il nostro Borgo Antico.

Provenienti da alcune città lombarde come Legnano e Busto Arsizio sono arrivati, domenica mattina a Termoli, un gruppo di turisti per visitare il nostro Borgo Antico.

Giunti nella nostra città verso le ore 11 al piazzale del porto, sono stati accolti dal presidente dell'Archeoclub di Termoli, Oscar De Lena che, in una splendida giornata estiva ha accompagnato i gentili ospiti per le stradine, le piazzette e i vicoli del nostro bellissimo borgo molto apprezzato da tutti i presenti. Naturalmente non poteva mancare una visita alla nostra Cattedrale e alla sua cripta dove De Lena ha raccontato loro la storia e l'arrivo nella nostra città dei nostri due protettori Basso e Timoteo. Dopo essere passati per la ormai famosa "rejiecelle", dove tantissime sono state le foto scattate, il tour si è concluso sul terrazzo del Castello per poter meglio ammirare la vecchia Termoli, la nuova e la meravigliosa spiaggia tanto apprezzata da tutti loro. Tanti i racconti storici che, pur se indirettamente, hanno legato Termoli, città federiciana, con Legnano dove il nonno di Federico II di Svevia, Federico Barbarossa, si scontrò con la Lega Lombarda nel lontano 1176.

Dopo un pranzo in alcuni ristoranti di Termoli, il gruppo ha proseguito il viaggio, nel pomeriggio, per il Salento per visitare altri centri turistici della nostra bella Italia.

