Cultura della politica internazionale: gli effetti del conflitto in Ucraina

TERMOLI. Giovedì 25 agosto 2022, alle ore 18:00, a Termoli, presso la Sala Consiliare del Comune, si terrà la presentazione del libro “Ucraina-Russia: storia, conseguenze e prospettive di una guerra mondiale”. L’evento è organizzato dagli autori del libro Antonio Petruccelli e Giuseppe Petruccelli, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Termoli.

Dopo i saluti di Michele Barile, Assessore alla Cultura del Comune di Termoli, i due autori – cofondatori della rivista di politica internazionale ilCosmopolitico - presenteranno il loro ultimo saggio, attraverso una narrazione storico-geopolitica delle cause e degli effetti del conflitto in corso in Ucraina.

L’evento è inserito all’interno di un tour che gli autori stanno portando avanti in giro per l’Italia, con l’intento di far conoscere il libro e di diffondere a tutti la cultura della politica internazionale.

L'evento è inserito all'interno di un tour che gli autori stanno portando avanti in giro per l'Italia, con l'intento di far conoscere il libro e di diffondere a tutti la cultura della politica internazionale.

