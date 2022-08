Processione in onore di San Flaviano e Santa Filomena Martiri

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Anche nel mese di agosto la comunità di Santa Croce di Magliano vive momenti di devozione significativa, come quelli celebrati con la bellissima processione in onore di San Flaviano e Santa Filomena Martiri. Una due giorni, quella del 21 e 22 agosto, molto sentita e partecipata soprattutto dopo essersi lasciati alle spalle i periodi bui dell’emergenza sanitaria che tanto hanno ferito la nostra comunità portando via prematuramente diversi nostri concittadini ai quali va sempre il nostro pensiero e la nostra preghiera.

«Un grande grazie al Comitato Feste di Santa Croce di Magliano per quanto fatto in questi anni, per l’impegno, la disponibilità e gli importanti risultati raggiunti.

Ci auguriamo che il nuovo Comitato che andrà a costituirsi possa camminare sulle sue orme – ha riferito il vice sindaco Pierluigi Di Tommaso, a nome dell’amministrazione Florio - un grazie a don Costantino Di Pietrantonio, ai cittadini, alla locale stazione dei Carabinieri, a Gepa, alle associazioni e alle attività tutte che a vario titolo hanno dato il proprio contributo alla riuscita di questa bellissima festa e un caro saluto ai nostri concittadini residenti all’estero che, grazie ai media avranno la possibilità di rivivere questi momenti così belli nonostante i tanti chilometri che ci separano».