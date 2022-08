Giada Grazia Morrone è Venere d'Italia Molise 2022

Bellezze in passerella

TERMOLI. Le bellezze termolesi spopolano nell'estate 2022. Se a Larino, ieri sera, è stata la 21enne Diletta Aloia a essere incoronata Miss Italia Molise, la sera prima, in piazza Pietro Benedetti ad Atessa, un'altra ragazza made in Termoli ha visto trionfare la sua grazia (nomen omen), parliamo della 17enne Giada Grazia Morrone, che ha vinto la finale della Venere d'Italia Molise, in un evento patrocinato dalla locale amministrazione comunale.

Solo la sera prima, Giada Grazia aveva vinto anche la selezione regionale al lido Alcione, nel titolo di Venere Eleganza Molise 2022.

A lei, gli auguri sinceri e profondi di papà Francesco, mamma Michelina e del fratello Andrea.

