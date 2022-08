"La luce della notte": con Alfredo Pea alla scoperta di Giovanni Boccardi

La luce della notte: intervista all'attore Alfredo Pea

TERMOLI. Una bella e affascinante serata, ieri al teatro Verde di Termoli, organizzata dalla Casa del Libro con il patrocinio del Comune di Termoli.

Una serata dedicata al grande astronomo molisano Padre Giovanni Boccardi.

Tanti gli interventi di spicco, tra cui quello dell’ingegnere termolese Alberto Baccari, professionista e studioso affermato su tutto quello che gravita sulle nostre teste e nostro fiore all’occhiello nello sport velistico.

L’ospite d’onore è stato Alfredo Pea, attore di teatro, film e fiction, apprezzato sia all’estero che in Italia. Durante la serata ha recitato una poesia molto ironica rivolta ai colleghi tedeschi di Padre Giovanni Boccardi, “Lamento di uno scienziato tedescofilo” accompagnato dalla sinuosa musicalità al piano di Mariano Gramegna, talento termolese.

Il piatto forte della serata presentato dal “Genio", è stato il regista molisano Simone D’Angelo che ha parlato del suo docufilm “La luce della notte” che presentava la figura dell’astronomo e religioso Padre Giovanni Boccardi.





La figura di padre Giovanni è interpretata proprio da Alfredo Pea. Con lui Chiara Cavaliere e Daniele Borghi.

Un docufilm davvero ben strutturato che racconta la vita di questo scienziato che è stato capace, partendo da un piccolissimo paese molisano, a imporre le sue teorie e

realizzarle non temendo niente e nessuno. Uno che non le mandava certo a dire, conscio che chi diceva la verità in faccia, senza timore, non era certamente ben visto.

Ma quell’uomo di scienze dal carattere forte non lo avrebbe fermato nessuno. Simone D’Angelo ha realizzato un’opera che è stata apprezzata dalla critica e l’appellativo che l’attore Alfredo Pea gli ha affibbiato, “il Genio” non è certo abusato.

Il “nostro” regista sa fare bene il suo lavoro e la sua “La luce della notte” ne è la conferma.

Galleria fotografica