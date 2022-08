Torna la distribuzione di beni ai meno fortunati, la Croce Rossa trova "casa"

Nuova sede della Croce Rossa a Termoli: l'intervista a Maria Rosaria Sassanelli

TERMOLI. Da piazza Olimpia a via Luigi Sturzo. È finito, finalmente, dopo 10 mesi, il peregrinare della Croce Rossa italiana a Termoli.

Trovano una nuova sede, grazie alla buona volontà di un cittadino, i volontari che hanno così avuto la possibilità di riavere dei locali per la distribuzione dei beni di prima necessità alle famiglie e persone di Termoli e dintorni che versano in evidenti difficoltà economiche.





Dopo Piazza Olimpia nei pressi dello stadio, i volontari spesso hanno lamentato di non poter disporre di un’altra sede per poter effettuare la distribuzione, alla fine dopo tanta affannosa ricerca come ci spiega la presidente del comitato Cri di Campobasso Maria Rosaria Sassanelli sono stati aperti questi locali siti in via Luigi Sturzo dati in comodato all’organizzazione di volontariato, componente della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Internazionale e operante nel territorio italiano.

Come prima giornata tutto è andato secondo programma e gli utenti abituali si sono subito adeguati alla nuova sede logistica per la distribuzione dei generi di prima necessità.

