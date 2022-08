Miss Italia Molise, tutte le fasce assegnate in finale con la splendida Zeudi Di Palma

LARINO. Come pubblicato già stamani, Diletta Aloia è la nuova Miss Molise.

Ha 21 anni, è di Termoli e studia farmacia a Chieti. Mora, mediterranea, sguardo magnetico e sorriso contagioso: Diletta Aloia è la Miss Molise 2022. Incoronata in una magica serata direttamente dalla Miss Italia in carica, la meravigliosa Zeudi Di Palma arrivata per l’occasione da Napoli. In una cornice incantevole, nel centro storico di Larino, l’ultimo atto del tour molisano del concorso nazionale, giunto all’83esima edizione e guidato da Patrizia Mirigliani. Oltre alla bellezza in passerella delle 24 finaliste regionali, non sono mancati momenti di cabaret, danza e canto. Divertenti le esibizioni del performer Antonio Mustillo tra imitazioni e pura comicità.

La notte delle mille emozioni davanti a un nutrito pubblico. La serata è stata condotta dal giornalista Andrea Nasillo insieme a Regina Cosco. Per la giuria un arduo compito. Al secondo posto si è piazzata Antonella Iaffaldano (Miss Sorriso Molise 2022), sul terzo gradino Cecilia Sampieri (Miss Eleganza Molise 2022). Anche per loro l’avventura continua. Così come per altre 5 fasciate: Azzurra Gallinari (Miss Miluna Molise 2022), Sophia Casolino (Miss Kissimo Molise 2022), Marta Porreca (Miss Sport Givova 2022), Sofia Venittelli (Miss Rocchetta Bellezza Molise 2022 e Miss Social Molise 2022) e Jennifer Salerno (Miss Cinema Molise 2022).

Premio speciale tra le ragazze dai 16 ai 18 anni che hanno concorso per il titolo di Miss Mascotte: lo ha vinto Erminia Sessa. Si chiude un percorso, quello in terra regionale, ricco di appuntamenti, di emozioni e di tanto impegno per la squadra di Molimoda guidata dall’agente regionale di Miss Italia, l’avvocato Monica Mastrantonio, con il supporto del responsabile social dell’associazione, Michele Annese e di uno staff sempre attivo. Il gran finale nella città frentana, voluto fortemente dall’assessorato alla Cultura del Comune, ha regalato grandi soddisfazioni. Una serata che ha messo in luce valori e talenti autentici di ragazze con sogni, ambizioni e tanta intelligenza oltre alla bellezza.

