«Nonsologreen», parte dal Bosco Corundoli il cartellone sostenibile

TERMOLI. Presentato in sala consiliare la scorsa settimana, è ai nastri di partenza il progetto che coinvolge dieci associazioni e sette località (ma in arrivo ce ne sarebbero altre) denominato "Nonsologreen".

Ad annunciarlo è stata una delle due curatrici (assieme a Cinzia Vizzarri), l'insegnante Carla Di Pardo.

«Finalmente ci siamo, domenica 28 agosto avrà luogo il nostro giorno Start, partirà il nostro progetto: "Nonsologreen". Prima tappa Montecilfone, nell'incantevole cornice naturale del Bosco Corundoli, al “Chiosco nel Bosco”.

Un cartellone di eventi che punta alla promozione, alla riscoperta e alla valorizzazione del territorio, attraverso la natura, la storia, la cultura, l’arte, il cibo e le tradizioni dei luoghi, passeggiando tutti insieme».

Il progetto toccherà Termoli, Campomarino, Montecilfone, Santa Croce di Magliano e Rotello per giungere in Abruzzo a Palmoli e Lentella, a cui si aggiungeranno Monteodorisio e Casacalenda per i prossimi appuntamenti.

Ci sarà spazio anche per la street art ed altri eventi che, una volta conclusi, aumenteranno il valore di interesse per i centri coinvolti nel progetto “Nonsologreen”. Le associazioni che hanno aderito sono la Fidapa di Termoli, il Fai, l’Archeoclub d’Italia, Asd Il Valore, Avis Santa Croce di Magliano, Ambiente Basso Molise, Casa del Libro, Kamastra, Slow Food di Termoli e la Banca del Tempo.

